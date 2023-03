Week-end musical «le printemps» à Malmedy

Le service culturel de la Ville de Malmedy et l’Académie de Malmedy s’associent pour vous proposer un Week-end Musical éclectique, éblouissant et très printannier ces 11 et 12 mars dans la salle du Chapitre du Malmundarium.

Le samedi 11 mars à 20h, un concert d’un concept original et encore jamais vu à Malmedy : En première partie, le « Bacchus Quartet », composé d’un hautbois (Sébastien Guedj, soliste à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège), deux bassons (Audrey Luzignant, professeur à l’Académie de Malmedy, et Joanie Carlier, soliste à l’OPRL) et un saxophone baryton (Sébastien Creppe), vous promènera dans l’Histoire de la musique et des arrangements exclusifs. Ensuite, les « Shoeshoe’s » (saxophone, Anne Gennen, et accordéon, Jean-Julien Filatriaux) vous proposeront un répertoire varié qui se prolongera en blind test instrumental pour finir, si le c(h)oeur vous en dit, en karaoké « live » !