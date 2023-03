Les services d’urgence en grève: des embarras de circulation dès mardi à Bruxelles

La manifestation s’élancera à 10h00 depuis la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, pour se rendre à Arts-Loi en passant par la colonne du Congrès et le boulevard du Régent.

« Sept ans après la réforme, nous demandons à la ministre de l’Intérieur et au ministre de la Santé d’agir rapidement pour les zones de secours et de prévoir les financements nécessaires », appellent les syndicats. « Nous attendons qu’une allocation de spécialisation solide soit enfin élaborée, une meilleure politique en termes de bien-être, avec la reconnaissance du cancer comme maladie professionnelle, et une approche forte des agressions ainsi qu’un conseiller en prévention de niveau 1 pour chaque zone », énumèrent les organisations syndicales.