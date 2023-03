Achraf Hakimi mis en examen pour viol: sa mère sort du silence, «il m’a juré qu’il était innocent»

Le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc Achraf Hakimi, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, a été mis en examen jeudi pour viol après les accusations, qu’il conteste, d’une jeune femme de 24 ans.

Cette femme accuse le footballeur, lui aussi âgé de 24 ans, de l’avoir violée samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue ouest de Paris.

Le joueur a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre contacté par l’AFP.

Interrogée par la chaîne de télévision qatarienne Al Araby, la mère du joueur, Saida Mouh est sortie du silence. « Mon cœur me dit que mon fils est innocent et qu’il bénéficie d’une bonne éducation », a-t-elle déclaré. « Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. (…) Oui, je lui ai parlé de l’affaire, et il m’a juré qu’il était innocent ».