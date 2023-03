Découvrez les coulisses du palais de justice de Mons ce samedi 11 mars

Cet événement est une occasion unique pour les citoyens d’avoir accès aux différents bâtiments dans lesquels siègent les cours et tribunaux. Petits et grands pourront ainsi recevoir des informations sur le fonctionnement de la justice mais aussi sur la profession d’avocat.

Lire aussi Dépeceur de Mons, drame de Strépy, stupéfiants… Vincent Macq, le nouveau procureur du Roi de Mons-Tournai, ne laissera aucun dossier de côté: «Il y a pas mal de problématiques sur lesquels on doit se pencher»

« Les avocats veulent rompre avec l’idée reçue d’un fossé entre la justice et les citoyens, ils veulent montrer un visage plus humain de l’institution judiciaire par le biais de différentes activités », précise avocats.be, organisateur de l’événement. « Les avocats expliqueront aux petits comme aux grands, de manière didactique et ludique, les circonstances qui peuvent amener le citoyen devant les cours et tribunaux, mais aussi les moyens de prévenir, voire d’éviter les procédures judiciaires. »