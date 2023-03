Attention si vous êtes allés faire vos courses: le produit est retiré de la vente pour des morceaux de verre

Leader Price demande à ses clients de ne pas consommer produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté pour remboursement.

Les produits concernés sont les yaourts aromatisés «Panaché» et «Vanille», vendus à partir du 30/01 dans plusieurs enseignes Leader Price. Leur date de péremption se situe entre le 3/03 et le 12/03/2023 et leurs emballages portent les numéros de code-barres 3023290101995 et 3023290021286.