Du changement chez WhatsApp: l’application promet plus de transparence

Les clarifications font suite à un dialogue avec l’entreprise, coordonné par l’agence suédoise des consommateurs et la commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs, l’Irlande hébergeant le siège européen de Meta, maison-mère de WhatsApp (et Facebook et Instagram).

Le réseau européen des autorités chargées de la protection des consommateurs (réseau CPC) s’était adressé à WhatsApp en janvier 2022, après un signalement du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC, dont fait partie Test-Achats pour la Belgique). Ce dernier s’inquiétait de mises à jour peu transparentes pour le consommateur, poussé à accepter des changements de conditions d’utilisation et de protection de la vie privée sans être toujours conscient d’en avoir le choix.