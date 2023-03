L’Ordre des médecins s’inquiète d’agressions en hausse envers les professionnels de santé

En 2022, l’Ordre des médecins a enregistré plus de 70 cas d’agression physique ou verbale envers des professionnels de santé. Il s’agit d’un record depuis 2016, année de la création d’un point de contact spécifique, après le meurtre du Dr Patrick Roelandt lors d’une consultation à domicile à Ingelmunster (Flandre occidentale) en 2015.

En sept ans, l’Ordre a reçu 434 notifications, dont 59% pour des violences verbales, 21% pour des violences psychiques, 17% pour des violences physiques et 2% pour des violences sexuelles, liste l’organisme.

Ces chiffres ne représenteraient toutefois pas l’ensemble des agressions commises envers les professionnels de santé. En parallèle du point de contact de l’Ordre des médecins, d’autres ont été créés au sein de cercles de médecins généralistes, d’hôpitaux et d’unions professionnelles.

Une enquête menée en 2017 auprès de plus de 3.700 praticiens belges a par ailleurs montré que 84,4% des répondants ont été victimes d’une forme quelconque d’agression ou de violence dans le cadre de l’exercice de leur métier à un moment donné de leur carrière. Rien qu’en 2016, 36,8% des sondés ont indiqué avoir subi une forme quelconque d’agression ou de violence dans le cadre de la relation médecin-patient. Selon l’enquête, les femmes médecins et les jeunes médecins sont plus susceptibles d’être pris pour cible.

Parmi les éléments déclencheurs des agressions, il peut y avoir «un désaccord sur les attestations ou les prescriptions, une insatisfaction de l’approche médicale, un agacement face à l’augmentation du temps d’attente, une contestation quant à l’aspect financier ou encore une mauvaise communication ou attitude du médecin», note encore l’Ordre.