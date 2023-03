Enghien: du changement dans la mobilité du quartier Hérinnes, Sambre, Yser et Pennebecq, dès ce lundi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvenez-vous, en septembre 2022, la Ville d’Enghien avait consulté ses habitants quant à la circulation dans le quartier Hérinnes, Sambre, Yser et Pennebecq.

Plusieurs riverains avaient fait part de remarques et de suggestions. Suite à cette consultation, un nouveau plan de circulation a été mis en place. Il est entré en vigueur ce lundi, pour une durée de six mois. Des évaluations intermédiaires auront lieux après un mois et trois mois, avant une éventuelle adoption définitive du plan, au travers d’un règlement complémentaire de police.