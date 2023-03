Les Heures Claires vont fermer la maison de repos de Borgoumont et tout déménager à Spa... temporairement

L’intercommunale les Heures Claires était dans de beaux draps. Trois périls la guettaient à court et moyen terme : l’augmentation du coût des travaux qui affectent la création de résidence services à Spa et Limbourg, Spa qui voulait retirer ses points APE ce qui signifiait une perte potentielle de 600.000 € et la hausse du prix de location de la maison de repos de Borgoumont. Mais l’intercommunale spécialisée dans l’accueil de personnes âgées a pu se dépêtrer de cette situation et a trouvé des solutions à tous ces problèmes.

Concernant la location de Borgoumont, cette augmentation du loyer vient de la vente des bâtiments qui appartenaient auparavant au CHR de Verviers. Les entrepreneurs ont déjà doublé les tarifs et prévoient de le doubler encore, donc quadrupler par rapport à la base, dans les prochaines années. « Merci mais non merci », ont répondu en substance les responsables.

D'ici le premier juillet, tout le personnel et les résidents auront plié bagages et auront déménagé à Spa ou à Limbourg. Ils sont entre 50 et 55 actuellement. Par chance, il y a justement 50 place de convalescences du côté du site de Spa qui vont fermer et qui accueilleront les futurs résidents. Il reste aussi quelques places vides au sein de l'institution. Ceux qui le veulent pourront déménager à Limbourg.

La résidence Philippe Wathelet à Borgoumont va fermer. - D.R. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation et les résidents qui le voudraient peuvent toujours chercher après une autre maison de repos qui les accueilleraient. Ce déménagement n'est que temporaire selon les autorités locales. Il faut « juste » que l'on prenne le temps de construire une maison de repos à La Gleize et les résidents pourront à nouveau connaître un déménagement. Objectif 2027 Ils auront le temps de déballer leurs affaires, mettre leurs cadres sur les murs et de bien s'installer puisque logiquement il faudra des années avant que le site de 105 places soit opérationnel. La future maison de repos sera accompagnée de résidences services et d'une crèche à La Gleize. - Créative Architecture « Au niveau administratif, on espère terminer cette année. 2024 sera consacrée aux adjudications. En 2025 on devrait commencer les travaux qui dureront deux ans », détaillait Didier Gilkinet, le bourgmestre de Stoumont. Pas de retour dans sa commune avant 2027 donc. En plus de la maison de repos, il y aura des résidences services et une crèche. Se pose la question de savoir si l'on arrivera à remplir cet espace de 105 personnes en 2027, sachant qu'en ce moment il y a 20 places non-occupées sur le site actuel et qu'on se dit que certains résidents voudraient peut-être rester à Spa. Bernard Ribourdouille pense que oui. Le directeur de l'intercommunale assure qu'il y a peu d'offres locales de services publics et qu'il est important de récupérer la place qui est celle des Heures Claires dès que possible. Le personnel sera conservé dans son intégralité. D'après Bernard Ribourdouille, les résidents devraient même gagner au change puisque les chambres de Spa sont d'un standing supérieur à ce qu'on leur propose pour l'instant. En revanche, les tarifs resteront les mêmes. Bernard Ribourdouille. - A.R.