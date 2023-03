La patate douce japonaise s’invite dans les pâtisseries bruxelloises durant dix jours

Le savoir-faire bruxellois

« En tant qu’échevin des commerces, je me réjouis de ce type d’initiative qui met à l’honneur le savoir-faire de nos artisans bruxellois, et qui contribue à la fois à son rayonnement national et international. Le dynamisme et le sens de l’innovation de nos commerçants représentent, par leur esprit entrepreneurial, un véritable moteur pour notre économie », déclare Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques, de l’Emploi, de la Smart City et de la Simplification administrative à la Ville de Bruxelles.