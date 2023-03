Le parking derrière la gare de Charleroi-central fermé: tout pour dégouter les travailleurs du centre-ville!

Près de 400 places passeront à la trappe, le dernier refuge des navetteurs de la gare et des travailleurs du centre-ville. Mis au pied du mur, les habitués vont devoir trouver une solution en une semaine. Les dents vont grincer…

Tout est mis en place pour dégoûter les automobilistes et leur rendre la vie infernale. De même pour les navetteurs de la gare -et quand on voit que l’abonnement annuel Charleroi-Bruxelles tourne autour de 2.000 euros, on se dit qu’ils paient déjà cher leurs déplacements- puisqu’ils représentent une grande partie des utilisateurs de ce parking. De quoi vous dissuader de prendre les tranpsorts en commun.