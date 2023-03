«J’en ai beaucoup souffert»: cet «instrument de torture» banni du tournage de «La Chronique des Bridgerton» après les plaintes des actrices

La série à succès se déroulant au 19e siècle va voir l’un de ses accessoires éloigné du plateau de tournage et ce, pour le plus grand bonheur des actrices.

Employé à des fins orthopédiques puis vestimentaires jusqu’au début du 20e siècle, le corset fait partie des costumes affublés aux femmes de « La Chronique des Bridgerton ». Toutefois, l’objet a été l’origine de plusieurs incidents pendant la production de la série signée Netflix. De nombreuses actrices se sont plaintes des dommages et modifications physiques que leur imposait un tel attirail auprès des services des costumes. The Sun a révélé que de nombreuses actrices avaient manifesté des problèmes à court et à long terme, après des journées longues de 12 à 14 heures en plateau.

Leurs plaintes ont été entendues, car le sous-vêtement sera désormais écarté du tournage de la série. Parmi les plaignantes, l’actrice Simone Ashley. L’interprète de Kate Sharma, personnage apparu dans la saison 2, s’est déchiré l’épaule à cause de ce même vêtement, d’où son opposition catégorique au port de l’armature !