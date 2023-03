«Je n’arrive pas à vivre»: Marie-Christine Adam («Sous le soleil») obligée de continuer de travailler avec sa retraite de 2000 euros (vidéo)

Après Véronique Genest, Dave ou Patrice Laffont, c’est au tour de l’actrice Marie-Christine Adam, vedette de « Sous le soleil », de faire part de sa « petite retraite ».

de videos

Lire aussi «À la fin du mois, il ne me reste rien»: Benjamin Castaldi aborde ses difficultés financières dans «Touche pas à mon poste»

Invitée de l’émission « Chez Jordan », la comédienne a expliqué : « On n’a pas grand-chose en tant qu’acteur, ils vous le diront tous. Je ne sais plus combien on a, mais ça n’atteint pas 2.000 euros par mois. C’est pour ça qu’il faut continuer à travailler », explique-t-elle, face à Jordan De Luxe.