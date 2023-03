«C’est de la triche!»: Bigflo et Oli dénoncent une habitude d’Amel Bent auprès de la production de «The Voice»

Sur le plateau de « The Voice, la plus belle voix », les deux rappeurs ont insisté auprès de la production afin de bannir une habitude d’Amel Bent… dérangeante à leurs yeux.

Deux épisodes de la nouvelle saison de « The Voice » ont déjà été diffusés sur TF1, dans lesquels les traditionnelles auditions à l’aveugle battent leur plein. Plusieurs artistes aux grains de voix contrastés ont été recrutés par les coachs. Valentin, Aurélien et Robin ont choisi de poursuivre leur aventure aux côtés de Zazie. Marie et Giulia Falcone ont toutes deux préféré Amel Bent. Vianney s’est quant à lui attiré les faveurs de Benaël et Maxence. Bigflo et Oli, nouveaux coachs de cette saison, ont été choisis par Nochka. D’autres nouveaux talents sont encore entrés dans les rangs des coachs lors de la dernière émission en date. Parmi eux, Kiano, Elio, Thomas Larose, Micha, Awan et enfin Ludmilla. C’est lors de la prestation de cette dernière que les esprits se sont échauffés.

La phrase de trop

Ludmilla a repris le titre « Taxi » de la Belge Angèle. Amel Bent a été la première à se retourner face à la jeune femme, suivie de Bigflo et Oli et enfin de Vianney, in extremis. Ce retournement de dernière minute a suffi pour échauffer l’esprit de Bigflo, ce dernier qualifiant le geste de « Viannite ».