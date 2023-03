Valentin a été surveillé pendant plus de vingt jours par la police…: «Qu’est-ce que la société peut faire pour vous aider si vous ne faites rien?»

Tous deux ont reconnu les faits. Sur une période de sept mois, il est apparu que V. B. avait acquis et vendu 5 kilos de cannabis, lui rapportant 3.500 euros. Les commandes étaient passées via l’application Snapchat ; les livraisons se faisaient près de leur domicile ou chez les clients. Des dealers du prévenu, il ne sera jamais question lors de l’audience.

Ils vendaient du cannabis pour leur consommation personnelle et pour quelques clients. Voilà le profil du couple présenté en comparution immédiate vendredi dernier au tribunal d’Arras et dont La Voix du Nord raconte l’histoire. Les policiers ont retrouvé 85 grammes de cannabis à leur domicile, lors de la perquisition qui a suivi l’intervention de la police, mercredi passé. L’épilogue d’une enquête enclenchée après une dénonciation. Durant vingt-cinq jours, le jeune homme, Valentin*, a été surveillé, sa voiture géolocalisée.

« Il faut vivre, je ne peux pas travailler et je n’ai pas d’aide », s’est mollement justifié celui-ci, atteint de sérieux problèmes de dos.

« Vous percevez 928 euros versés par la solidarité nationale (allocations). Vous faites un choix », objecte la présidente, MmeAstorg. « Ce sont des personnes très gravement dépendantes du cannabis », relativise l’avocate de la jeune femme, Me Weppe. Elle, 22 ans, évoque un usage thérapeutique pour soigner une dépression, lui, 24 ans, pour soulager ses douleurs dorsales. Ils se sont rencontrés dans un foyer éducatif il y a huit ans, sont parents d’un enfant de 4 ans.

Lors des faits, le prévenu était sursitaire et sous bracelet électronique. « Qu’est-ce que la société peut faire pour vous aider si vous ne faites rien ? », interroge la présidente, soucieuse de le placer devant ses responsabilités.

« Il a fait le choix de la facilité mais ce n’est pas un trafiquant qui s’affiche », nuance Me Dupriez, son avocate, mettant en avant le modeste train de vie du couple.

Les juges sont allés moins loin que les réquisitions. Valentin a été condamné à dix-huit mois de prison dont six avec sursis et 1000 euros d’amende. Ses précédents sursis révoqués, il a été incarcéré dans la foulée. Pour sa compagne, au rôle mineur : huit mois assortis d’un sursis probatoire et 500 euros d’amende.