Séismes en Turquie et en Syrie: Médecins sans Frontières soutient 32 hôpitaux en Syrie

L’ONG agit via des dons de kits d’urgence, de kits de traumatologie, de fournitures médicales et de couvertures. L’organisation humanitaire a ainsi déjà distribué plus de 30.000 articles de première nécessité et effectué 5.667 consultations dans des cliniques mobiles. Comme les équipes de MSF sont présentes dans la région depuis de nombreuses années, elles ont pu, malgré des conditions difficiles, fournir une assistance rapide. « Actuellement, les principaux besoins sont l’accueil, l’approvisionnement en eau et les soins médicaux », explique Emmanuel Massart, responsable des opérations de MSF en Syrie depuis la Belgique.

Une aide délicate « La situation était déjà difficile avant les tremblements de terre et elle ne s’est pas arrangée depuis évidemment », explique M. Massart. « Toute l’aide humanitaire entre dans le pays par un poste frontière avec la Turquie. La région est contrôlée par des groupes qui ne coopèrent pas avec le gouvernement de Bachar al-Assad. Sur les 4 millions d’habitants du nord-ouest de la Syrie, 2,5 millions vivaient déjà dans des camps de réfugiés avant les séismes. Ce nombre a sans doute augmenté, mais les chiffres exacts ne sont pas disponibles. La situation n’est pas encore entièrement cartographiée ».

Les températures hivernales rendent également les conditions encore plus difficiles.

Concrètement, MSF a distribué de la nourriture et des couvertures à plus de 500 familles dans les centres d’accueil de la ville d’Afrin. Au total, l’agence humanitaire a distribué 19.594 couvertures dans le nord-ouest de la Syrie. « Un travail de longue haleine » En ce qui concerne le soutien médical, MSF envoie du personnel médical, notamment des chirurgiens, dans les hôpitaux et traite et trie les patients dans quatre centres de santé (hôpitaux et cliniques) du gouvernorat d’Idlib. « C’est un travail de longue haleine », ajoute Emmanuel Massart, « car les hôpitaux ont également été détruits et doivent être reconstruits. Les gens ne vont pas rentrer chez eux de sitôt ».