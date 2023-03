Le chantier d’aménagement du boulevard urbain de Tilff a débuté ce lundi: plusieurs déviations mises en place

Concrètement, ce chantier s’étend sur 200 mètres au pied de la B602 (entrée et sortie d’autoroute n°41 de la E25 en provenance de Liège), entre le giratoire existant jusqu’au-delà de l’accès au parking Brunsode. Pour réaliser ce travail, la B602 sera complètement fermée à toute circulation.

Au niveau de la 25, les entrées et sorties 41 en provenance de Liège ne seront plus accessibles. Une déviation est mise en place via l’échangeur 42 Tilff-Cortil.