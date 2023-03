La rénovation du pont Marie-Henriette vient de démarrer en Prés-Javais

Comme on vous en avait déjà parlé il y a un peu plus d’un an, la ville de Verviers a pour projet de rénover les ponts abîmés, détruits par les inondations.

Ainsi le chantier de la rénovation du pont Marie-Henriette vient de débuter en Prés-Javais, explique l’échevin des travaux de Verviers, Maxime Degey, dans un post Facebook.