Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Corine André va sur ses 50 ans. Ce lundi matin, elle faisait partie des 370 candidats qui participaient au jobday du TEC à Houdeng, organisé avec le Forem, dans l’espoir de décrocher un emploi en tant que chauffeur de bus.

« Je travaillais dans une société de dépannage pendant presque huit ans », explique-elle. « Mais on m’a gentiment mis dehors pendant la période covid. Mon employeur a voulu casser mon contrat et me payer en partie au noir, pour moi c’était hors de question. » Sa matinée, comme celle de tous les candidats, a commencé par une séance d’information en groupe, avant de passer un entretien en tête à tête avec les recruteurs.

Corine André espère vraiment être embauchée. - David Claes

Pour elle, c’est une deuxième tentative : « J’avais déjà essayé il y a trois ou quatre ans, malheureusement j’avais raté. » Mais le métier l’attire vraiment : « On est en contact avec les gens très différents : des personnes âgées, des enfants… On sait qu’on va aussi avoir affaire à des spécimens, mais ça, c’est dans tous les domaines. Je pense que, dans ce métier, il faut avoir de l’empathie et savoir se mettre à la place de l’autre personne. »

160 personnes dans le Hainaut

Ce jobday TEC à Houdeng en annonce quatre autres dans toute la Wallonie : le 27 mars à Nivelles, le 30 mars à Jambes, le 6 avril à Grâce-Hollogne et le 1er juin à Neufchâteau. Le but : recruter 496 conducteurs, dont 160 dans la province du Hainaut. Le TEC a besoin de bras en vue de mener à bien ses projets comme l’extension de certaines lignes vers l’aéroport de Charleroi ou le tram de Liège.

de videos