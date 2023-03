Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un Dany Ost particulièrement remonté qui tient donc à s’exprimer au sortir d’une période plus compliquée pour le club dont il a porté les couleurs entre 1970 et la saison 1995-1996.

Dany Ost, depuis quelques jours, vous bouillonnez…

Oui par rapport à des réflexions que j’ai pu entendre çà et là chez des gens ou dans les médias après les trois défaites d’affilée. On dit que l’Union est moins bien, certes. Mais il ne faut pas oublier d’où vient le club. Il y a deux ans et demi, il était en D1B. Or, c’est juste exceptionnel de voir ce qu’il réalise. Dites-moi qui pensait en début de saison que l’Union serait deuxième du championnat, à deux doigts de se qualifier pour la finale de la coupe de Belgique et en 8es de finale de l’Europa League. C’est juste incroyable. Donc arrêtons les critiques.