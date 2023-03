Mouscron: les Baillis remettent un chèque de 3.000€ au profit de la Casanou

En collaboration avec le Colonel Guy Dobbelaere, lui-même Bailli, et le Centre Culturel de Mouscron la Musique Royale de la Marine s’est déplacée à Mouscron. « En tant que Commandant militaire de la province de Hainaut, j’ai l’opportunité d’organiser un concert de garnison par an. J’avais donc proposé cela à mes collègues Baillis. C’est une première depuis très longtemps à Mouscron. Christian Debaere, également Bailli, se souvenait qu’il y a plus de 20 ans qu’une musique militaire était venue à Mouscron. Moi je ne m’en souviens pas », explique le Colonel Guy Dobbelaere.

En plus de la Musique Royale de la Marine, au répertoire Jazzy, il existe deux autres musiques militaires au sein de la Défense : la Musique Royale des Guides, très classique, et la Musique Royale de la Force Aérienne, qui se situe entre les deux autres. « Je m'étais dit que pour une première à Mouscron, pour accrocher un plus grand nombre de personnes, ce serait bien de choisir celle de la Marine. Ça a été un succès ! La salle était quasiment pleine. » Les Baillis vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle édition le 17 novembre prochain pour un concert de la Musique Royale de la Force Aérienne cette fois, toujours au profit d’une bonne œuvre.