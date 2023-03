Une erreur de date pourrait faire capoter sept années de procédure à l’encontre de Khalid, l’ex-patron des Coulisses à Liège

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, le ministère public réclamait 40 mois de prison, 16.000€ d’amende et des confiscations pour 85.000€ à l’encontre de Khalid pour des faits d’extorsion et de tentatives, de coups et blessures, de menaces, de blanchiment et d’association de malfaiteurs. 15, 10 et 6 mois de prison étaient requis à l’encontre des trois hommes de main.

Ce lundi, ce sont les avocats des quatre prévenus qui s’exprimaient. À l’unisson, ils ont plaidé l’irrecevabilité des poursuites.