Six places du quartier Bon Air seront réaménagées à Anderlecht: «Le quartier a été abandonné pendant trop longtemps»

Les riverains du quartier anderlechtois Bon Air, situé entre le Ring de Bruxelles et la commune flamande de Dilbeek, sont inquiets. Un chantier a débuté dans leurs rues, visiblement sans qu’ils en aient connaissance. « Vu les déclarations qui disaient qu’on était loin du début des travaux, on s’attendait à avoir des contacts avec l’échevine ».

Ils font référence au plan de réaménagement prévu pour le quartier Bon Air et aux craintes le concernant. L’échevine de la Mobilité et des Travaux publics Susanne Müller-Hübsch (Groen) indique être « ouverte aux à la discussion ». Toutefois, les travaux réalisés actuellement ne concernent pas ce grand réaménagement du quartier, mais l’aménagement ponctuel de six placettes.