Valentin, un jeune Wallon est recherché après sa disparition au Kompass Klub à Gand

Un jeune homme de 23 ans, originaire d’Incourt dans le Brabant wallon, est recherché depuis lundi à Gand. Valentin Footman y a été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi à la discothèque du «Kompass Klub», située sur le Nieuwevaart. Sa disparition est alarmante, d’après le parquet de Flandre-Orientale et la Cellule des personnes disparues de la police fédérale.

La police fédérale a diffusé lundi un avis de recherche. Le jeune homme mesure 1m79 et est de corpulence normale. Il a de longs cheveux châtain avec des mèches blondes. Il porte une barbe, une moustache et des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun foncé, un sweat à capuche beige de marque Nike, une casquette et des baskets modèle Air Max de marque Nike, selon le descriptif.