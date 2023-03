Réforme des retraites en France: le trafic des trains et du métro parisien restera très perturbé mercredi

Dans les deux entreprises de transport, l’ensemble des syndicats appellent à une grève reconductible à partir de mardi, une journée qui s’annonce déjà particulièrement suivie avec 80 % des TGV et TER annulés côté SNCF tandis que la RATP n’ouvrira la plupart de ses lignes de métro qu’aux heures de pointe et ne fera rouler qu’un train sur deux ou trois sur les lignes A et B du RER selon les heures.

A la SNCF, les prévisions restent inchangées pour mardi avec donc 80 % des TGV Inoui et Ouigo annulés, la suppression de presque tous les Intercités et des liaisons internationales dégradées voir carrément interrompues entre la France et l’Allemagne et la France et l’Espagne.