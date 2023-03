Procès des attentats à Bruxelles: deux proches de victimes décédées renoncent à témoigner devant la cour d’assises

À la place, la présidente Laurence Massart a lu à l’audience une lettre adressée à la cour par l’épouse d’un ressortissant américain, puis un procès-verbal pour suppléer le témoignage de la mère d’une trentenaire de nationalité allemande.

Fonctionnaire d’État américain, Bruce Baldwin avait 66 ans lorsqu’il a été fauché par la première bombe déclenchée à Zaventem. « Personne ne devrait être hanté par le fait d’avoir conduit son mari à l’aéroport », écrit l’épouse du sexagénaire à l’entame de sa missive. « Par la décision d’avoir pris un chemin plus rapide pour s’y rendre, par le baiser rapide donné avant de le voir partir en tirant sa valise. Rien de tout cela ne devrait vous revenir en mémoire, tout comme l’horrible bruit après », celui de la double explosion des kamikazes Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui. L’un a enclenché sa charge à 07h58 dans l’ancien hall des départs du terminal « low cost » et l’autre, quelques secondes plus tard, dans le nouveau bâtiment, tuant ensemble 32 personnes et faisant des centaines de blessés.