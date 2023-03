L’une est blonde (Catherine De Biasio), l’autre brune (Aurélie Muller). À elles deux, elles forment Blondy Brownie. Amies de longue date, les Bruxelloises ont sorti leur deuxième album « Club Cha-Cha-Cha » le 15 février.

Pas de collaborations comme pour leur premier album « Almanach ». Cette fois-ci, Aurélie et Catherine interprètent seules les huit titres dans une ambiance rétro. « Dans le premier, on s’était lancé le défi d’avoir un invité par morceaux. On laissait une place pour un instrument et une voix. En concert, c’était compliqué car on avait 12 morceaux et faire venir les 12 invités n’était pas possible. Ici, le concept est différent. L’album est basé sur l’émotion, le temps qui passe. Il est composé avec un même instrument sur tous les morceaux », expliquent les artistes.