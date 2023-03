Tirreno-Adriatico: une première victoire cette saison qui «fait beaucoup de bien» à Filippo Ganna

Le rouleur italien a pris pas moins de 28 secondes à son dauphin, l’Allemand Lennard Kämna (BORA-hangrohe) lors du contre-la-montre d’ouverture de Tirreno-Adriatico (WorldTour) à Lido de Camaiore en Italie.

Ganna avait commencé la saison brillamment avec six podiums aux Tours de San Juan et de l’Algarve. L’Italien n’avait pas encore gagné, cependant, avant sa performance en ouverture de Tirreno-Adriatico. « C’est très satisfaisant après toutes ces places d’honneur, la victoire est très importante pour moi », a-t-il déclaré à l’arrivée. « Ça me motive pour les classiques ».