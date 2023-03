Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À six journées de la fin de la phase classique, la course au Top 4 se précise tandis que celle au Top 8 rassemble toujours autant de prétendants. Après sa victoire contre Westerlo, le Standard a confirmé qu’il était peut-être le mieux placer pour surprendre Bruges et La Gantoise. Derrière ce trio, si… sept équipes sont encore mathématiquement dans le coup, seul Westerlo, voire le Cercle de Bruges semblent encore capables de venir déjouer les plans des Rouches qui savent que le choc de dimanche, au Jan Breydel, sera décisif.

