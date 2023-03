Béatrice est la première victime à témoigner au procès des attentats de Bruxelles: «On ne pensait pas que j’allais survivre»

« Je me suis réveillée sur le sol, j’ai regardé à droite et à gauche. J’ai juste vu ma jambe qui était en angle droit. C’est là que j’ai compris qu’il venait de se passer quelque chose. J’ai commencé à chercher de l’aide, il y avait une dame à côté, ses cheveux brûlaient. Je les ai éteints par réflexe et quand cette dame s’est rendu compte qu’il y avait quelqu’un à côté d’elle, elle m’a tenu la main. »

« J’étais en rouge »

« J’ai appris par la suite qu’il y avait eu un tri des blessés, pour prioriser. J’étais en rouge, je n’étais plus une priorité car on ne pensait pas que j’allais survivre… Il y avait des personnes qui appelaient à l’aide et j’ai fait de même, en français et en anglais. J’ai vu un pompier alors j’ai levé la main. Il a appelé des renforts, ils étaient trois ou quatre. Ils ont soulevé mes jambes, posé ma tête sur mon sac avant de me poser une minerve. Je voyais la lumière et l’obscurité, je savais que j’étais vivante mais je n’avais plus qu’une envie, c’était de dormir. Je ne voulais pas, j’avais peur de ne pas me réveiller », poursuit Béatrice, brièvement interrompue par ses émotions qui refont surface lors de son témoignage.