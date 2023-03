Paris-Nice: pour Tadej Pogacar, à la chasse aux bonifications, «chaque seconde compte»

« Cela donne confiance pour ce qui reste à venir », a déclaré le Slovène aux journalistes lundi, à l’issue de la deuxième étape.

Pogacar a débuté le premier Paris-Nice de sa carrière en force. Il a récolté six secondes de bonification dimanche, auxquelles il a ajouté six secondes de plus lundi. « Je suis heureux d’avoir pu prendre à nouveau de la marge sur mes concurrents », s’est-il réjoui au micro des organisateurs.