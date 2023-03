Premier conseil de police pour la nouvelle zone Binche-Anderlues-Lermes: qui en sera le chef de corps?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une première en Wallonie, qui a commencé à se concrétiser ce lundi sur le plan institutionnel : la première fusion entre deux zones de police, moins de deux ans après le lancement des discussions.

Au menu de ce tout premier conseil de police de la nouvelle zone Binche-Anderlues-Lermes : la prestation de serment des conseillers élus, l’ouverture d’emploi pour un nouveau chef de corps, pour le comptable spécial (équivalent d’un directeur financier) et pour un secrétaire de zone. La composition du cadre organique et le règlement d’ordre intérieur étaient également évoqués.

Ce qui signifie que quelqu’un doit présenter sa candidature pour devenir le nouveau chef de corps. « Je ne ferai pas de pari sur l’avenir », glisse malicieusement Laurent Devin, président de la nouvelle zone jusqu’à la fin de la mandature. Pour lui, cette fusion est essentielle : « Elle va nous permettre d’atteindre la masse critique de 150 policiers afin de remplir les sept fonctions de base de la police locale tout en maintenant notre travail de proximité. Il y a désormais 168 policiers, sans oublier 24 agents administratifs. »

Sept fonctions de base pour 168 policiers

Les fonctions de base sont les suivantes : intervention, accueil, circulation, travail de quartier, maintien de l’ordre, service d’aide aux victimes et la recherche locale. Cette fusion a été rendue possible suite à une étude réalisée par le ministère de l’intérieur il y a quelques années.

« C’était une véritable réflexion par rapport à l’efficacité et au financement des zones de police. Chez nous, cela a débuté il y a deux ans environ. J’avais reçu un appel de la présidente de la zone Lermes et bourgmestre d’Estinnes, Aurore Tourneur. Elle m’avait confié des difficultés organisationnelles au sein de sa zone et demandé si on pouvait discuter d’un travail commun en vue d’une éventuelle fusion. »

Les commissaires divisionnaires respectifs se sont ensuite réunis pour lancer les travaux. Beaucoup d’éléments plaidaient en faveur d’une fusion, selon Laurent Devin. Du côté de la zone Binche-Anderlues, on pouvait mettre en avant le tout nouvel hôtel de police, un nombre de policier en hausse constante.

« Il y avait aussi un savoir-faire vis-à-vis des interventions de proximité et de l’organisation de grands événements comme le Carnaval, le Tour de France, la logistique au niveau des caméras de surveillance, ainsi qu’une bonne situation financière. À l’inverse, nous étions défaillants dans l’évaluation et le service interne pour la protection et la prévention du travail »

Budget annuel de 16 millions €

La zone Lermes était moins bien lotie, avec un cadre policier de 37 équivalents temps plein au lieu des 58 requis. « Mais la situation financière était saine également et il y avait une volonté de travailler en collaboration le plus rapidement possible et de fusionner à moyen terme. »

La nouvelle zone atteint une masse critique de policiers et agents administratifs pour couvrir les six communes concernées : Lobbes, Estinnes, Merbes, Erquelinnes, Anderlues et Binche. « Des communes similaires, très rurales, un même bassin de vie pour un territoire de 295 km2 et 74.000 habitants. Elle fonctionne avec un budget de 16 millions d’euros et un parc de 66 véhicules. »

La fusion n’est cependant pas encore complètement réalisée. Au niveau opérationnel, les deux zones travaillaient déjà ensemble depuis 2021, mais il reste plusieurs étapes formelles à franchir. Un Arrêté Royal fixant le territoire de la zone a été publié le 5 mai 2022. Le premier Collège de police s’est tenu le 20 octobre. Ce lundi 6 mars 2023, c’était donc le premier Conseil de police qui lance la procédure jusqu’à l’installation définitive de la zone. La suite concernera l’engagement des nouveaux mandataires, des trois postes légaux, l’approbation du budget par le gouverneur et enfin l’Arrêté Royal initiant la nouvelle zone de police.