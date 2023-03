Villarreal, une fameuse épine dans le pied anderlechtois: les Mauves vont devoir faire un sacrifice pour ne pas tout perdre...

Choisir, c’est renoncer. La maxime résonnera à Neerpede et dans les chaumières des fans d’Anderlecht en cette semaine où le Sporting accueillera Villarreal, en Conference League jeudi, et le Cercle, trois jours plus tard, dans ce qui s’annonce comme la joute de la dernière chance au Top-8. Avec le spectre de plus de plus grand d’une fin de saison domestique dès le 22 avril. En cause : les résultats de la 28e journée en défaveur du RSCA avec sa défaite à Gand et les succès combinés du Cercle et de Charleroi. Conséquence : quatre points de retard sur le huitième, et pratiquement plus le droit à l’erreur lors des six dernières journées de la phase classique. Alors, pour se donner toutes les chances de lutter jusqu’au bout en championnat, ne faut-il pas tirer un trait sur l’Europe ? De par sa nature, ce ne sera sans doute pas l’option choisie par Brian Riemer. Il y a pourtant des arguments qui vont en ce sens.