Un groupe de jeunes de Waimes réalise un court-métrage sur les discriminations

« Crocs’imination », c’est le projet de quelques jeunes de la région. Créé par le groupe de jeunes Récré’Actives, actif sur la commune de Waimes, il intervient dans le cadre d’un appel à projet fin 2021 de la part de la ministre Glatigny. « Cela concernait le plan de relance du secteur jeunesse », explique Sophie Dutilleux, coordinatrice d’Infor Jeunes Malmedy. « On a répondu à cet appel en collaboration avec 2 autres partenaires, le Gîte Kaleo d’Ovifat et celui de Wanne, et on a obtenu le subside. »

Les Crocs sont aussi au centre de ce court-métrage. - Gîte Kaleo d’Ovifat

Tout de suite, les 3 partenaires pensent au groupe Récré’Actives. « Il y a un groupe de jeunes âgés de 16 ans de la région qui se réunit souvent et depuis qu’ils sont petits au Gîte Kaleo d’Ovifat. Ils sont très actifs sur ce genre de choses. On leur a tout de suite demandé s’ils avaient envie de réaliser quelque chose, et ils étaient partants. »

Des ateliers ont été organisés pour décider de la direction du projet, et c’est finalement la thématique des discriminations qui est ressortie. « L’une des filles a avoué qu’elle en avait marre des réflexions parce qu’elle était rousse, une autre a expliqué qu’elle était la seule fille noire de son village…, c’est venu très naturellement. » Très vite, leur envie d’en réaliser un court-métrage s’est manifestée. Récré’Actives a réalisé le court-métrage avec l’aide de l’asbl Camera-etc. - Gîte Kaleo d’Ovifat « On a fait appel à l’asbl Camera-etc pour aider à la réalisation. » Le groupe a également longuement travaillé sur la thématique des discriminations, pour en comprendre les mécanismes. « Ils sont notamment allés voir un centre pour personnes réfugiées. »