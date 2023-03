Procès des attentats à Bruxelles: une douzaine de victimes appelées à témoigner mardi, mais des absents déjà annoncés

C’est sur un « Hi ! » lancé avec force à son entrée dans la salle d’audience que l’athlète paralympique Béatrice Lasnier de Lavalette a ouvert lundi après-midi ce nouveau chapitre du procès des attaques qui ont ôté la vie à 32 personnes et fait des centaines de victimes. La jeune Franco-Américaine était présente à l’aéroport de Zaventem, ciblé en premier par les terroristes.

Mardi, d’autres victimes des kamikazes Ibrahim El Bachraoui et Najim Laachraoui feront également entendre leur voix, avant que les survivants de Maelbeek et les proches des personnes décédées ne s’expriment à la barre dès la mi-mars et jusqu’à la fin du mois.