«Les Équinoxes», festival féministe et inclusif, de retour à Saint-Gilles le 8 avril

La programmation du festival sera composée d’au moins pour moitié de femmes et de personnes issues d’autres minorités sexuelles et de genre, en mettant en avant le talent de femmes belges, d’origines ethniques, de situations de santé, d’orientations sexuelles et de milieux socio-culturels différents, souligne le communiqué. Parmi les artistes attendues, figurent Rori, MoHa, Sarina, Mervie, MHO ou encore L4U.

«En 2022, 78% des artistes programmés dans les 13 plus gros festivals de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient des hommes», selon les chiffres de la plateforme Scivias rapportés par l’équipe des Équinoxes. Le programme inclusif du festival a été élaboré afin de dénoncer ce déséquilibre et de renverser la tendance en 2023.