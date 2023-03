«Doctor Sleep»: retour à l’hôtel Overlook

Adulé par les uns, détesté par les autres (par Stephen King en premier), cela fait plus de quarante ans que le « Shining » de Stanley Kubrick hante le cinéma mondial. La femme nue verdâtre dans la baignoire, les deux fillettes dans les couloirs, Jack Nicholson dément gravissant les escaliers, la porte de la salle de bains qui vole en éclats sous ses coups de hache, la vague de sang déferlant des ascenseurs, la course finale dans le labyrinthe enneigé sont autant de marqueurs de l’histoire du cinéma. Un tel monument, on peut lui rendre hommage. D’ailleurs, Steven Spielberg ne s’en est pas privé en revisitant tous ces passages dans « Ready Player One » en 2018. Mais revenir pour de bon à l’hôtel Overlook, pour beaucoup, c’est une chose à oublier.

Sauf pour Stephen King lui-même. Lui qui s’est estimé trahi par l’adaptation de Stanley Kubrick, l’accusant d’en avoir fait une œuvre froide, cérébrale, très éloignée de ses propres préoccupations, décidait en 2013 de donner une suite à son roman, comme il en avait parfaitement le droit. Mais en tirer une adaptation, c’était se frotter à tous les monstres de l’Overlook, au fantôme de Stanley Kubrick lui-même ! C’est à Mike Flanagan qu’est revenu cet honneur un peu empoisonné en 2019. A la vision du film, diffusé pour la première fois ce soir à la télé, force est de reconnaître qu’il n’est pas Kubrick… pour le plus grand plaisir de Stephen King ! « J’ai regardé le film assis à côté de lui », confiait le réalisateur à sa sortie. « J’ai passé la plupart du temps à observer ses réactions du coin de l’œil. Je l’ai vu sourire, rire, juste aux moments où je rêvais qu’il le fasse. Au générique de fin, il a mis sa main sur mon épaule et m’a dit que j’avais fait un magnifique boulot. »