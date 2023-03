«Nous Paysans»: le documentaire consacré aux paysans, avec Guillaume Canet en voix off

Depuis qu’il a interprété un agriculteur poussé au suicide par ses difficultés financières, dans « Au nom de la terre », le réalisateur du nouvel « Astérix » s’est trouvé un combat : sortir de l’indifférence collective le monde agricole en crise. Avec Edouard Bergeon, le fils de celui qu’il a campé à l’écran, Guillaume Canet multiplie les initiatives et a même créé un média numérique dédié à cette problématique. C’est donc tout naturellement que vous l’entendrez en voix off de ce documentaire qui retrace l’évolution dramatique de ce secteur crucial. Une seule statistique suffit à en prendre la mesure.

À la fin du XIXe siècle, la population française comptait 70 % de paysans, ils ne sont plus que 3 % actuellement. Celles et ceux dont le métier est de nourrir les autres sont face à des défis colossaux pour réinventer leurs outils de travail. Ils doivent faire table rase des méthodes du passé. Face caméra, ils racontent leurs drames et leurs douleurs, mais aussi ce qui continue à les animer. Une autre façon d’envisager « L’amour est dans le pré ».