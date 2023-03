Usine de recyclage de plomb à Ghlin: la ministre Ecolo forcée de s’expliquer au parlement wallon

« Le permis accordé, compliqué à lire et à comprendre, soulève plusieurs questions », explique François Desquesnes. « Déjà, aucune étude n’a été menée sur l’impact des retombées de poussières émises par les cheminées de l’entreprise. (…) Et une liberté extrêmement large est laissée à l’opérateur concernant les techniques à mettre en œuvre. Tout repose sur les contrôles physiques à la sortie des cheminées et aux environs. L’arrêté me semble donc particulièrement lâche même si l’entreprise s’engage à respecter les meilleures normes européennes. »

Jacqueline Galant est revenue sur un nouvel élément. « L’IDEA, avec les opérateurs Luminus et Ventis, souhaite installer cinq éoliennes aux alentours du terrain choisi pour le projet Envirolead, dans le zoning Ghlin-Baudour », a précisé celle qui est également bourgmestre de Jurbise. « Le permis unique pour l’installation de ces éoliennes a été octroyé par la Région wallonne. L’arrivée de ces éoliennes aura un impact considérable sur la direction et la consistance des rejets au niveau environnemental. Ces éoliennes peuvent-elles avoir un impact sur l’arrivée de l’entreprise à Ghlin ? Souhaitez-vous mener des études supplémentaires ? Le projet Envirolead devra-t-il être réévalué ? »

De son côté, Manu Disabato a rappelé que ce projet suscite de vives inquiétudes au sein de la population. « Ces inquiétudes viennent essentiellement des rejets dans l’air mais aussi dans l’eau et dans les sols. Pouvez-vous nous préciser les choses à ce niveau-là ? Je suis certain que vous avez prévu une série d’éléments dans le permis pour contrôler l’entreprise. Il me semble également qu’avoir un dialogue avec les riverains est vraiment essentiel pour clarifier la situation. C’est ce que vous avez prévu. »

« Le dossier est sensible, j’en ai bien conscience », a d’emblée précisé la ministre en réponse aux trois interpellations. « La santé des riverains reste évidemment prioritaire. Je n’aurais jamais soutenu un projet qui irait dans le sens inverse. Les inquiétudes des riverains sont compréhensibles, d’autant que le plomb fait peur. Mais toutes les mesures possibles de contrôle et de protection ont été prises. Le permis est extrêmement strict et a pour but de faire d’Envirolead une usine modèle sur le plan environnemental et pour la santé des riverains. » Céline Tellier a également détaillé toutes les normes et les contrôles prévus. « Et le département de la police et des contrôles sera aussi particulièrement proactif. De plus, j’ai imposé un comité d’accompagnement. » Concernant les futures éoliennes, la ministre a expliqué ne pas avoir les éléments techniques à sa disposition ce mardi.

Pour rappel, un bâtiment de plus de 20.000 m² doit sortir de terre pour permettre de recycler annuellement, 150.000 tonnes de déchets de plomb et principalement des batteries plomb-acide usagées en provenance de divers pays européens. Les riverains ont toutefois introduit un recours au conseil d’État contre la décision de la Région.