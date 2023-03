Plus encore qu’une micro-brasserie

La brasserie Deforest propose trois grands services : un car drink, un service de location de vaisselle et de l’exportation à l’international. Mais, elle possède aussi sa propre micro-brasserie. Cette dernière sera mise à l’honneur, entre autres produits de bouche, ces 31 mars, 1er et 2 avril, à la Chaussée de Willemeau.

La réputation de Deforest n’est plus à faire en ce qui concerne son drive-in et le service de location de vaisselles. Afin de ne pas végéter dans sa zone de confort, l’entreprise a décidé d’ouvrir sa propre brasserie, depuis 2019, à l’initiative de d’Alyssandre Deforest. « Elle est même une des rares femmes à pratiquer la profession de brasseur », souligne Philippe Deryck, gérant de la société Deforest. « Ainsi, une bière artisanale a vu le jour, La Préface, une bière blonde et de caractère, qui se décline en huit variétés différentes. Les bières brassées sont dans le style classique… et décalé, à contre-courant des grands industriels de la bière. Le tout avec une envie de réduire les teneurs en alcool et augmenter votre expérience gustative. »