Édouard De Keyzer, un navigateur bruxellois, prépare son tour du monde en voile à Charleroi, avec le centre médico-sportif de Monceau

« Je suis en effet inscrit dans une nouvelle course, le Global Solo Challenge, dont ce sera la première édition en septembre prochain », confie le sympathique skipper bruxellois.

« Cette course se fait en solitaire, autour du monde, comme le Vendée Globe Challenge ou le Golden Globe. Une course sans escale, passant par les trois grands caps, dont celui de Bonne – Espérance. La particularité est que nous privilégions les énergies saines renouvelables : par mesure de sécurité, nous ne disposons en effet que d’un seul moteur électrique. Pour le reste, c’est le projet dans lequel je me suis lancé, tout, sur mon bateau, est étudié pour n’utiliser que de l’énergie renouvelable. »