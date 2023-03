L’écoteam de l’école de Jumet Dewiest lauréate de «Génération Zéro Watt» pour les efforts qu’elle a réalisé avec ses élèves en matière d’économie d’énergie tout au long de l’année 2022

Une récompense qui ravit Julie Patte, l’échevine de l’Enseignement : « C’est une formidable opportunité pour développer des activités pédagogiques citoyennes et des apprentissages sur l’énergie ainsi que pour réaliser de substantielles économies d’énergie dans l’école. Ce genre d’initiative est à saluer. Elle repose sur la motivation des enfants et de leurs enseignants mais elle a aussi le mérite de sensibiliser tous les élèves et, par rebond, leurs parents, quant aux petits gestes du quotidien qui permettent de faire des économies sur la facture énergétique. C’est un plus indéniable pour notre planète. »

Xavier Desgain, échevin des Bâtiments et de l’Energie ne cache pas non plus sa satisfaction : « Chaque année, des dizaines d’écoliers sont désormais sensibilisés aux économies d’énergie dans leur école grâce aux challenges organisés par la Ville de Charleroi ou la Région wallonne. Je ne peux que me réjouir et être fier des résultats spectaculaires engrangés par des enfants dans un secteur aussi important et stratégique que les consommations énergétiques. Moins d’argent dépensé, moins d’énergies fossiles consommées, moins d’émissions de gaz à effet de serre : les petits ruisseaux font les grandes rivières et les petits Carolos dessinent la ville de demain. »