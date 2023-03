Après son rhum, le Gin d’Mons sort «El Biète», une bière blanche à base de gin: «C’est un avant-goût de la ducasse»

Après avoir sorti le « Gin d’Mons » (à prononcer en patois), vendu à plus de 8.000 exemplaires et « The Broken Spear » en décembre dernier, la société « Brotherhood Spirit Concept » avait annoncé qu’elle ne s’arrêterait pas en si bon chemin. Et Guillaume, Flavio et Julian, ont tenu promesse !

Lire aussi «The Broken Spear», le nouveau rhum montois: «Nous avons encore d’autres surprises en stock» clament les trois créateurs

En effet, les trois amis montois viennent de sortir un nouveau produit : El biète, une bière blanche à 6,5 %. « Nous l’avons créée à l’effigie de la ducasse de Mons », affirme Julian Cordier, l’un des trois créateurs. « Après le gin et le rhum, nous avions envie de créer une bière à base de Gin d’Mons et c’est ce que nous avons fait », sourit-il.