Le restaurant Sentro propose une cuisine belge au Hilton Grand Place de Bruxelles: une trentaine de tableaux sont accrochés dans les parties communes de l’hôtel

On y pense peu, mais les restaurants des hôtels sont accessibles à toutes et tous. Il n’est pas nécessaire de séjourner dans l’hôtel pour venir goûter aux bons petits plats. Dans le hall d’entrée de l’hôtel quatre étoiles du Hilton Grand Place, une simple cloison vous fait oublier que vous êtes dans un hôtel pour vous retrouver au restaurant Sentro. « Avant, on proposait une cuisine italienne. Mais depuis quelque temps, j’ai décidé de recentrer ma cuisine sur la Belgique en twistant quelques plats traditionnels comme les croquettes aux crevettes », avance Vincent Masson, le chef du restaurant depuis plus de 10 ans.