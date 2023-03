Des tests plus simples et proactifs pour lutter contre les discriminations à l’embauche à Bruxelles

Ce constat vaut aussi pour la région bruxelloise où les cas de discrimination à l’embauche basée sur l’âge, l’origine ethnique, le genre ou le handicap sont toujours trop nombreux. L’étude révèle d’ailleurs que la première discrimination à l’emploi est celle liée au handicap. Dans ce cas, les chances de recevoir une réponse positive chutent de 41 % par rapport à une personne dite valide. On trouve ensuite la faible attractivité physique, avec 37 % de réponses positives en moins, puis l’âge avancé (34 % en moins), les orientations LGBTQIA+ (30 % en moins) et enfin sur base de l’origine ethnique (29 % en moins).

Tests de discrimination plus simples et plus proactifs

Il sera désormais également possible d’effectuer des tests de discrimintation à l’embauche sur place et une meilleure protection des inspecteurs est également prévue. Ainsi, les tests pourront être utilisés sur base de signalements ou de plaintes mais aussi et ce sera nouveau, de suspicion raisonnable de discrimination à l’encontre d’un employeur en particulier, sans devoir obtenir l’accord préalable d’un magistrat, comme c’est le cas actuellement.