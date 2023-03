Deux ouvriers blessés à l’usine Solarec à Baudour, un employé d’Equans a même été gravement intoxiqué à l’ammoniac

Du côté des pompiers, un véhicule de reconnaissance chimique, une autopompe et un véhicule de commandement se sont rendus sur place. « À notre niveau, l’intervention a été assez limitée », explique un pompier. « Les employés, équipés en conséquence, ont fermé eux-mêmes les quatre vannes et dégazé la conduite. Nous avons fait un contrôle d’atmosphère dans les bâtiments pour s’assurer qu’il n’y a plus de soucis. La fuite étant à l’intérieur d’un bâtiment, rien n’est sorti du site. » Le temps de l’intervention, la police a fermé la rue des Azalées.

Lire aussi Puanteur, lumières en pleine nuit: les riverains de l’usine de mozzarella à Baudour sont à bout!