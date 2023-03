Refusé au parc à conteneurs, il ramène 3 semaines plus tard sa «roquette» au commissariat de Forest!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

*********************

« Un particulier est venu déposer à l’accueil du commissariat ce qui ressemblait à une roquette. Aussitôt, appel a été fait au Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) de l’armée et un périmètre de sécurité a été instauré ; périmètre de sécurité qui s’est étalé de la rue du Delta à la rue Saint-Denis et qui a donc engendré l’évacuation du commissariat et d’une partie du Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles », indique Sarah Frederickx, porte-parole de la police de Bruxelles Midi.

** ************* ** ***** ********** ************************ ***** ** ********** ********* ********* ********** **** ** ****** ********** ****** *** *** ***** ** ***** ***** ****** ************ ** **** ** ********** ** * * ****** * ******** ** ***** **** ***** ******* ** ***** ** ** **** ** **** ** ********** *** *** ****** ********** ** ******* ********* *************** ******** ** ** ************* *********** ************* ** ***** * ****** ** *********** ******* ************ ** ********* ****** ************* ***************** ******** ** ****** *** *********** ** ** ********** *** ************* *** *** ******* *******************************

** ***** ********** ** ******** ** ****** ** ****** ***** ** *** ********** ** *** ***** ********* ** ************* ********** ** **** ****** ********* ** ********* ** *** ****** *** ***** ***** *** **** ******** ***** ********** ** **** ** ********* ******* ************** *** ******** ** ******* *** ********* *** ***** ** ********* *** ********** *** ************ **** ********** *** ***** ** ***** ******** *************