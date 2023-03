Le grand retour des Rencontres Photographiques qui fêtent leur 10e édition à Waremme!

Portées et organisées par des photographes de la région, ces Rencontres seront l’occasion de parler photo, (re)découvrir des photographes, prendre la pose, vibrer à la rencontre de séries… Bref, faire vivre la photo!

L’exposition d’Aristide Koudaya et l’accueil d’une trentaine de photographes, amateurs et professionnels, seront concentrés dans et autour des salles du Centre culturel de Waremme.