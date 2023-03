Des expériences scientifiques vont être réalisées en impesanteur lors de vols paraboliques à Saint-Hubert

Trois vols seront organisés à l’Aérodrome Saint Hubert dans la Province du Luxembourg en Belgique, par l’a.s.b.l. LIDE, en partenariat avec l’UCLouvain et le Centre National de Vol à Voile.

L’expérience principale porte sur l’étude des tumeurs cancéreuses dans l’espace pour étudier si l’absence de pesanteur peut ralentir ou arrêter la croissance du cancer. Cette expérience sera réalisée par le Dr Tricia Larose de l’Université d’Oslo, Norvège, et le Dr Vladimir Pletser, candidat astronaute belge et ingénieur et physicien de l'UCLouvain.