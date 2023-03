Le marché immobilier stabilisé à Bruxelles en 2022

Le rapport de l’Ugeb se base sur un système de points qui permet de quantifier chaque bien, en fonction de sa surface mais également de ses équipements (chauffage, sanitaires, cuisine...) et sa situation.

La valeur des ventes des appartements vendus de gré à gré a connu une stabilisation avec un indice moyen passant de 1.624 à 1.458 (-3,4%) et un prix moyen de 2.897 euros/m2. En vente publique, après une hausse de près de 50% entre 2018 et 2022, l’indice moyen recule de 7% et le prix au m2 atteint 2.600 euros.